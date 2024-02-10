Advertisement

عربي-دولي

فيديو مروّع.. سيدة تلقي بنفسها أمام قضبان الترام لإنقاذ حفيدها من موت محتم

Lebanon 24
10-02-2024 | 16:30
A-
A+
Doc-P-1162905-638432044939795453.png
Doc-P-1162905-638432044939795453.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وثق مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي، لحظة قفز سيدة فوق حفيدها وحمايته بجسدها من عجلات الترام في اسطنبول في تركيا.

وبحسب الإعلام المحلي، قفز صبي يُدعى آدم تشاكين فجأة على القضبان على خط ترام كاديكوي-مودا في شارع الجنرال عاصم غوندوز في منطقة عثمان آغا، وأصيبت جدة الطفل، إيلغون شوليغ، بجروح خطيرة عندما صدمها ترام أثناء محاولتها إنقاذ حفيدها.
Advertisement

وفاة سيدة بعدما ضحت بحياتها وألقت بنفسها أمام قضبان الترام في #إسطنبول لإنقاذ حفيدها من موت محقق #العربية pic.twitter.com/oiBfBGCAlZ

— العربية (@AlArabiya) February 10, 2024
 
وفور وقوع الحادث، انتقلت الشرطة وفرق الإطفاء والطواقم الطبية إلى المنطقة، وعمل المسعفون على إخراج الجدة والحفيد من تحت الترام ونقلهما إلى المستشفى.

وتوفيت المرأة فور وصولها، فيما تبين إصابة الطفل بجروح طفيفة وتم تقديم الإسعافات الأولية له في مكان الحادث، فيما تم إغلاق الشارع الذي وقع فيه الحادث أمام حركة الترام في الاتجاهين، وباشرت فرق الشرطة التحقيق.

وقال شاهد عيان إن الطفل قفز فجأة أمام الترام، ودفعته جدته لإنقاذه. (العربية)

عربي-دولي

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:49 | 2024-02-10
16:27 | 2024-02-10
16:21 | 2024-02-10
16:00 | 2024-02-10
15:36 | 2024-02-10
15:02 | 2024-02-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24