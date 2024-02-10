ترامب يكشف عن وعد سينفذه إذا فاز في الانتخابات الرئاسية

رحب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب امس، برفض مشروع قانون الهجرة، قائلا إنه إذا أعيد انتخابه رئيسا، سيقود "عملية ترحيل" ضخمة منذ اليوم الأول له في منصبه.

واستخدم الملياردير كل نفوذه لدى أعضاء الكونغرس الجمهوريين لعرقلة النص، حارما بذلك الرئيس جو بايدن الذي يُحتمل أن يواجهه في انتخابات نوفمبر، من فرصة تحقيق انتصار في قضية الهجرة الحساسة.

وقال ترامب خلال تجمع عام في كارولاينا الجنوبية "دعونا لا ننسى أننا حققنا هذا الأسبوع أيضا انتصارا كبيرا يجب على جميع المحافظين الاحتفال به. لقد سحقنا المشروع الكارثي لهذا المحتال جو بايدن. المجموعة بكاملها أدت عملا رائعا في الكونغرس. لقد سحقناه".

وأضاف "منذ اليوم الأول، سأنهي كل سياسات الحدود المفتوحة لإدارة بايدن وسنطلق أكبر عملية ترحيل وطنية في تاريخ الولايات المتحدة. ليس لدينا خيار".

وإضافة إلى إصلاح نظام الهجرة، تضمن الاتفاق الذي تعرقل في الكونغرس مساعدات إضافية لأوكرانيا وإسرائيل.

( سكاي نيوز)