4 مرشحين لخوض الإنتخابات الروسية من ضمنهم بوتين.. شيء واحد يجمعهم!

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تم إغلاق باب الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في روسيا في آذار اليوم الأحد حسب وكالة تاس.وقالت الوكالة إن قائمة المرشحين تضم الرئيس فلاديمير بوتين، وثلاثة سياسيين يؤيدون جميعا الحرب التي تخوضها موسكو في أوكرانيا.وخلت القائمة من المرشح الروسي المناهض للحرب بوريس ناديجدين بعد أن منعته لجنة الانتخابات المركزية يوم الخميس من الترشح قائلة إنها وجدت مخالفات في جمع التوقيعات المطلوبة لدعم ترشيحه.وكان ناديجدين المستبعد من خوض الانتخابات قد وصف الحرب في أوكرانيا بأنها "خطأ فادح".