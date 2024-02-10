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4 مرشحين لخوض الإنتخابات الروسية من ضمنهم بوتين.. شيء واحد يجمعهم!

Lebanon 24
10-02-2024 | 23:17
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تم إغلاق باب الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في روسيا في آذار اليوم الأحد حسب وكالة تاس.

وقالت الوكالة إن قائمة المرشحين تضم الرئيس فلاديمير بوتين، وثلاثة سياسيين يؤيدون جميعا الحرب التي تخوضها موسكو في أوكرانيا.
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وخلت القائمة من المرشح الروسي المناهض للحرب بوريس ناديجدين بعد أن منعته لجنة الانتخابات المركزية يوم الخميس من الترشح قائلة إنها وجدت مخالفات في جمع التوقيعات المطلوبة لدعم ترشيحه.

وكان ناديجدين المستبعد من خوض الانتخابات قد وصف الحرب في أوكرانيا بأنها "خطأ فادح".
وقال يوم الخميس إنه سيطعن بقرار لجنة الانتخابات المركزية أمام المحكمة العليا في روسيا.

وسجلت لجنة الانتخابات المركزية فلاديسلاف دافانكوف نائب رئيس مجلس الدوما الروسي وعضو حزب الناس الجدد، وليونيد سلوتسكي زعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي القومي المتطرف الموالي للكرملين، ونيكولاي خاريتونوف مرشح الحزب الشيوعي.(سكاي نيوز عربية)

المصدر: سكاي نيوز عربية
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