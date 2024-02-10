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بريطانيا تشعر بقلق عميق إزاء الهجوم البري الإسرائيلي الوشيك برفح

Lebanon 24
10-02-2024 | 23:35
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أعرب وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، عن «قلقه العميق» بشأن عزم إسرائيل توسيع هجومها البري على غزة ليشمل مدينة رفح ، بجنوب القطاع.

 

وذكرت وكالة «برس أسوشيشن» البريطانية، أن مدينة رفح الواقعة على الحدود مع مصر، هي إحدى المناطق الوحيدة التي لم يستهدفها بعد الهجوم البري الإسرائيلي، وتوفر ملجأً لأكثر من نصف سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.

 

ووفقاً لإسرائيل فإن المدينة تعتبر المعقل الأخير المتبقي لمقاتلي حركة حماس، وذلك بعد أكثر من أربعة حربها على غزة، بعد الهجوم الذي شنته الحركة في 7 تشرين الأول على المستوطنات الإسرائيلية في غلاف غزة.

 

وكتب وزير الخارجية في منشور عبر منصة التواصل الإجتماعي «إكس": "أشعر بقلق عميق إزاء احتمال وقوع هجوم عسكري في رفح -أكثر من نصف سكان غزة لجأوا إلى المنطقة".

 

وأضاف: «الأولوية يجب أن تكون الوقف الفوري للقتال لإدخال المساعدات وإخراج الرهائن، ثم التقدم نحو وقف دائم ومستدام لإطلاق النار».

( الشرق الأوسط)

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