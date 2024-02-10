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عربي-دولي
بالفيديو: تركيا تطوّر قاربًا مسيرًا محملاً بالصواريخ.. هذا ما يمكن أن يقوم به
Lebanon 24
10-02-2024
|
23:40
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ذكر موقع Naval News المتخصص بالشؤون العسكرية أن تركيا تعمل على تطوير زوارق عسكرية مسيّرة حاملة للصواريخ المجنحة، حيث تم خلال معرض World Defence Show 2024 في الرياض استعراض حوض بناء السفن التركي ARES كنموذج لقوارب ULAQ المسيّرة والمجهزة بصواريخ ÇAKIR المجنحة.
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وأشار الموقع إلى أن قوارب ULAQ المسيّرة تم تطويرها من قبل حوض بناء السفن التركي ARES وشركة Meteksan Defence، وهي أول قوارب قتالية مسيّرة أنتجتها صناعة الدفاع التركية، وتم تصنيع نموذجين من هذه القوارب، نموذج (ASuW) المخصص للتعامل مع الأهداف السطحية المائية، ونموذج (PS) المخصص لحماية الموانئ والقواعد المائية.
وحصلت نسخ (ASuW) من القوارب المذكورة على صواريخ "Cirit" وصواريخ "L-UMTAS" التي يمكن توجيهها بالليزر، أما نسخ (PS) فجهّزت برشاشات من عيار 12.7 ملم.
وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن النسخة الجديدة من القوارب يبلغ طولها 11م، ويمكنها الإبحار بسرعة 35 عقدة بحرية، وقطع 400 كلم في كل مهمة، أما صواريخ (ÇAKIR) المجنحة التي زودت بها فإن كل صاروخ منها يزن نحو 330 كلغ، ويمكن تزويدها برؤوس قتالية متنوعة، منها رؤوس شديدة الانفجار، ورؤوس خارقة للدروع.(روسيا اليوم)
المصدر: روسيا اليوم
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