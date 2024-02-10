خوفًا من روسيا.. قائد الجيش الألماني يجهّز عناصره ويثير التكهنات حول الحرب

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شدّد قائد الجيش الألماني الجنرال كارستن بروير في مقابلة نُشرت، السبت، على أهمية أن تكون قواته "مؤهلة لخوض حرب" في غضون 5 سنوات، بينما تُجري تدريبات لرفع مستواها منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا.وقال الجنرال كارستن بروير لصحيفة "دي فيلت" الألمانية المحافظة "بناء على تحليلات مختلفة، وعندما أرى التهديد المحتمل الذي تشكله روسيا، يعني ذلك بالنسبة الينا ما بين 5 إلى 8 سنوات من الاستعدادات".وشدد على أنّ "الأمر لا يعني أنّ حرباً ستنشُب حينها، ولكنها ممكنة".وتابع: "لأنني عسكري أقول: خلال 5 سنوات، يجب أن نكون مؤهلين لخوض حرب"، مشيرًا إلى انها "المرة الأولى التي نجد فيها أنفسنا أمام احتمال نشوب حرب مفروضة من الخارج".وأضاف: "بصرف النظر عن توافر العديد والعتاد، يتعلق الأمر أيضًا بتغيير العقلية الذي يجب أن نخضع له".وأكد أنه يجب أن يكون هناك "تغيير في العقلية، في المجتمع وخصوصاً في صفوف الجيش الألماني".واعتبر أنّ الأمر يتعلق "برفع مستوى خطر الهجوم بالنسبة للخصم إلى درجة تجعله يقرر عدم شنه"، مضيفاً "هذا هو الردع".واتبعت ألمانيا سياسة مسالمة على نطاق واسع بعد الفظائع النازية، وبدأت بإعادة تقييم أدائها تدريجاً منذ عامين إثر الهجوم الروسي على أوكرانيا من خلال استئناف إعادة تسليح نفسها، بعدما اعتمدت لعقود على الولايات المتحدة عبر حلف شمال الأطلسي.وفي إطار استراتيجية حلف شمال الأطلسي الجديدة في مجالي الردع والدفاع، ترغب ألمانيا في الحفاظ على 35 ألف جندي في حالة تأهب شديد في المستقبل، ويشمل ذلك فرقة من القوات البرية مجهزة بالكامل وجاهزة للتدخل اعتبارًا من العام 2025، وأخرى اعتباراً من 2027، بالإضافة إلى نحو 200 طائرة وسفينة فضلاً عن قدرات دعم عسكري، حسبما أكد وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس.(سكاي نيوز عربية)