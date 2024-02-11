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25 شهيدا وعشرات المصابين بقصف منزل يؤوي نازحين شرق رفح

Lebanon 24
11-02-2024 | 00:15
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كثفت القوات الإسرائيلية غاراتها الجوية على مدينة رفح المزدحمة بكثافة بعدما أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قواته "بالاستعداد للعمل" في المدينة الحدودية الجنوبية التي أصبحت آخر معقل للفلسطينيين النازحين.

 
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واستشهد صباح اليوم، 25 فلسطينيا على الأقل وإصابة العشرات بقصف على منزل يؤوي نازحين شرق مدينة رفح.

 

وأثار الهجوم المزمع على رفح حيث لجأ ما يقدر بنحو 1.3 مليون شخص إدانة من جماعات حقوق الإنسان وواشنطن في حين قال الفلسطينيون إنه لم يعد لديهم مكان يتراجعون إليه، ذلك مع مرور 128 يوما من عمر الحرب في قطاع غزة.

 

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إنها لا تؤيد أي هجوم بري في رفح، محذرة من أن مثل هذه العملية إذا لم يتم التخطيط لها بشكل صحيح فإنها قد تؤدي إلى "كارثة".

 

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان" بأن تل أبيب أبلغت عددا من الدول في المنطقة والولايات المتحدة بأنها تتجهز لعملية عسكرية في منطقة رفح.

( روسيا اليوم)

 

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