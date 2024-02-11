13
o
بيروت
16
o
طرابلس
13
o
صور
16
o
جبيل
14
o
صيدا
15
o
جونية
4
o
النبطية
6
o
زحلة
7
o
بعلبك
16
o
بشري
13
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
تقرير إسرائيلي يسخر من فشل نتنياهو: "إنّه مجرد عابر سبيل"
Lebanon 24
11-02-2024
|
00:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
حمّلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، مسؤولية تخفيض وكالة "موديز" التصنيف الائتماني لـ"إسرائيل"، للمرة الأولى منذ عام 1998، أي السنة التي بدأ فيها التصنيف، موضحةً أنّ "موديز تعتقد أنّ آثار الحرب ستسمرّ لفترة طويلة، فأوردت أن لا احتمال لتعديل التصنيف تصاعدياً، في المستقبل القريب".
Advertisement
كذلك، أشارت "هآرتس" إلى أنّ القيادة الإسرائيلية فشلت في "إعادة الاقتصاد إلى المسار الصحيح"، مشدّدةً على أنّ الثقة بنتنياهو ووزير المالية في حكومته، بتسليئيل سموتريتش، "تقترب من الصفر".
كما لفتت إلى أنّ الوكالة لا تعتقد أنّ نتنياهو وسموتريتش "سيصلحان ما أفسداه، ولهذا السبب، أصدرت مثل هذا التقرير الخطير".
وفي هذا الإطار، رأت الصحيفة أنّ نتنياهو، "بمعنى آخر، يدّعي أنّ التصنيف لا علاقة له بالميزانية السيئة أو العجز أو إدارته الشخصية الفاشلة، فالحرب هي المسؤولة. وبما أنّه ليس مسؤولاً عنها أيضاً، فهو في الواقع ليس مسؤولاً عن أي شيء".
وتابعت ساخرةً: "إنّ نتنياهو مجرّد عابر سبيل وقع في هذا الموقف"، مؤكّدةً أنّ "مناورات" رئيس الحكومة "لن تساعد"، إذ إنّ "هذا الفشل سيُسجَّل على اسمه أيضاً".
في السياق نفسه، بيّنت "هآرتس" أنّ العنصر الأكثر تحديداً لوكالات التصنيف الائتماني هو ميزانية الدولة، مشيرةً إلى أنّ "موديز تشعر بالقلق من أنّ الاتجاه التنازلي في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي قد انعكس، وبدأ في الارتفاع".
وأرجعت الصحيفة هذا الارتفاع إلى "الميزانية العشوائية التي قدّمها نتنياهو وسموتريتش لعام 2024، والتي تخلق عجزاً كبيراً وخطيراً، بسبب عدم إجراء التقليصات اللازمة".
كما أوضحت أنّ الوكالة "لم تكن راضيةً عن المجال الاقتصادي فقط"، إذ إنّها أشارت إلى "عدم وجود حل للمشكلة السياسية مع الفلسطينيين، والخطر من حزب الله في الشمال، وعدم وضع خطة لليوم التالي في غزة بعد، وعدم الاستقرار السياسي".
وألمحت الوكالة إلى "المشكلة الديموغرافية الناجمة عن العدد الكبير من الحريديم، الذين لا يدرسون المواد الأساسية ولا يعملون، وبالتالي يُلحقون الضرر بالخصوبة والإنتاجية"، وفقاً لما أوردته الصحيفة.
"هآرتس" حذّرت أيضاً من أنّ "التصنيف له ثمن"، بحيث "سيرتفع سعر الفائدة"، ما يعني أنّ تمويل الدين العام والاستثمارات والخدمات للمستوطنين سيصبح أكثر تكلفةً. كما ستزداد الفائدة التي تدفعها الشركات التجارية، ما يقلّل النشاط ويقلّص النمو، بحسب ما تابعت.
ووفقاً لها، فإنّ "زيادة الفائدة ستصل إلى كل أسرة، إذ سيرتفع الرهن العقاري.. وهناك احتمال للتضخّم وتراجع سعر صرف الشيكل وانخفاض مستوى المعيشة".(الميادين)
المصدر: الميادين
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
منخفض جوي جديد بطريقه الى لبنان في هذا التاريخ!
Lebanon 24
منخفض جوي جديد بطريقه الى لبنان في هذا التاريخ!
06:12 | 2024-02-10
10/02/2024 06:12:05
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفجار عنيف يهزّ بلدة جدرا.. غارة تستهدف سيارة وسقوط شهداء!
Lebanon 24
إنفجار عنيف يهزّ بلدة جدرا.. غارة تستهدف سيارة وسقوط شهداء!
06:09 | 2024-02-10
10/02/2024 06:09:22
Lebanon 24
Lebanon 24
استعدوا لمنخفضات جوية مُتتالية.. الأب خنيصر يكشف كيف سيكون القسم الثاني من شباط
Lebanon 24
استعدوا لمنخفضات جوية مُتتالية.. الأب خنيصر يكشف كيف سيكون القسم الثاني من شباط
01:49 | 2024-02-10
10/02/2024 01:49:28
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عن ضابط إسرائيليّ دخل لبنان.. وهذه الشخصية حاول اغتيالها!
Lebanon 24
مفاجأة عن ضابط إسرائيليّ دخل لبنان.. وهذه الشخصية حاول اغتيالها!
14:00 | 2024-02-10
10/02/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ارتباطهما سراً.. ممثلة لبنانية تطل رسميا مع زوجها (صور)
Lebanon 24
بعد ارتباطهما سراً.. ممثلة لبنانية تطل رسميا مع زوجها (صور)
02:41 | 2024-02-10
10/02/2024 02:41:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
00:40 | 2024-02-11
نتنياهو يؤكّد على اجتياحه لرفح: سنقضي على آخر كتيبة لحماس هناك
00:30 | 2024-02-11
هولندا: الوضع في رفح الفلسطينية مقلق للغاية
00:27 | 2024-02-11
ترامب: لتفعل ما تريده روسيا بدول الناتو "بحق الجحيم"!
00:15 | 2024-02-11
25 شهيدا وعشرات المصابين بقصف منزل يؤوي نازحين شرق رفح
00:13 | 2024-02-11
تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مسرح غزة: تحوّل كل جندي إلى قناص
00:00 | 2024-02-11
الحوثي يتوعد بتصعيد عملياته العسكرية حال هجوم إسرائيل على رفح
فيديو
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
Lebanon 24
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
02:33 | 2024-02-05
11/02/2024 07:53:57
Lebanon 24
Lebanon 24
أصلها عربي: ترامب ينفجر غضباً بوجه محاميته المفضلة.. إليكم السبب (فيديو)
Lebanon 24
أصلها عربي: ترامب ينفجر غضباً بوجه محاميته المفضلة.. إليكم السبب (فيديو)
04:19 | 2024-02-03
11/02/2024 07:53:57
Lebanon 24
Lebanon 24
يضم 3 عقارات وأحواض استحمام باهظة.. تعرفوا إلى قصر بوتين السري (فيديو)
Lebanon 24
يضم 3 عقارات وأحواض استحمام باهظة.. تعرفوا إلى قصر بوتين السري (فيديو)
01:53 | 2024-02-02
11/02/2024 07:53:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24