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عربي-دولي

هولندا: الوضع في رفح الفلسطينية مقلق للغاية

Lebanon 24
11-02-2024 | 00:30
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حذرت وزيرة الخارجية الهولندية هانكيه بروينس سلوت، من الأوضاع المتردية في رفح جنوب قطاع غزة وسط احتمالات متصاعدة لشن هجمات إسرائيلية على المنطقة.

 
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وكتبت بروينس سلوت في حسابها على موقع "إكس": "إن الوضع في رفح مقلق للغاية ومن الصعب أن لا تؤدي العمليات العسكرية على نطاق واسع في منطقة مكتظة بالسكان إلى وقوع العديد من الضحايا المدنيين، وكارثة إنسانية كبيرة.. هذا لا يمكن تبريره".

 

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت ومسؤولون إسرائيليون آخرون قد أعلنوا في الأيام الأخيرة أن "الجيش الإسرائيلي سيوسع عمليته البرية إلى رفح لتفكيك كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، في مدينة رفح".

( روسيا اليوم)
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