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عربي-دولي

ترامب: لتفعل ما تريده روسيا بدول الناتو "بحق الجحيم"!

Lebanon 24
11-02-2024 | 00:27
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أكد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، أنه سيشجع روسيا على أن تفعل "ما تريده بحق الجحيم" لأي دولة عضو في حلف شمال الأطلسي الناتو "لا تدفع ما يكفي لميزانية الحلف".

وأضاف ترامب متحدثا خلال تجمع في مدينة كونواي بولاية ساوث كارولينا: "لقد فعلت الشيء نفسه مع حلف شمال الأطلسي، وجعلتهم يدفعون. الناتو أصيب بالإفلاس حتى جئت. لقد قلت إن الجميع سيدفعون. قالوا: "حسنا، إذا لم ندفع، فهل ستستمرون في حمايتنا؟" قلت لا على الإطلاق. لم يصدقوا الرد".
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وقال: "وقف أحد رؤساء دولة كبيرة، وقال: حسنا يا سيدي، إذا لم ندفع وتعرضنا لهجوم من روسيا، فهل ستحمينا؟ قلت: أنت لم تدفع، أنت متأخر عن السداد".

وتابع ترامب: "نعم، لنفترض أن ذلك حدث، لا، لن أحميك. في الواقع، أود أن أشجعهم على فعل ما يريدون بحق الجحيم. عليك أن تدفع..".(سكاي نيوز)
المصدر: سكاي نيوز عربية
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