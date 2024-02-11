اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، امس، 11 شخصا، أثناء قمعها تظاهرتين في مدينة تل أبيب، ضد حكومة بنيامين نتنياهو، وفق إعلام عبري.

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وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" (خاصة) إن الشرطة قمعت تظاهرتين في ساحة كابلان، وشارع "أيالون"، وسط تل أبيب، حيث اعتقلت 11 شخصًا بتهمة "إثارة الشغب وانتهاك النظام".

وأشعل المتظاهرون الإطارات المطاطية في شارع أيالون، وفق الصحيفة ذاتها.

وتظاهر آلاف الإسرائيليين، امس، في عدة مدن؛ بينها القدس وتل أبيب وهرتسليا (وسط) وحيفا (شمال)، مطالبين بإقالة الحكومة الحالية برئاسة نتنياهو، وإجراء انتخابات مبكرة والتوصل لصفقة تبادل لإعادة الأسرى من قطاع غزة.

كما تحدثت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، مساء امس، عن "مشاركة المئات في مظاهرة قبالة مقر إقامة نتنياهو في القدس، وآخرون أمام منزله في قيسارية (شمال)".