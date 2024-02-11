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عربي-دولي

بريطانيا تعاني.. لا جنود لديها من الأقليات

Lebanon 24
11-02-2024 | 00:51
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كشفت صحيفة التلغراف، في تقرير السبت، أن الجيش البريطاني يسعى للتخفيف من "إجراءات التدقيق" الأمنية للمجندين "من الخارج" لتعزيز التنوع والشمول، مشيرة لفشل القوات المسلحة البريطانية باستمرار في تحقيق أهداف التجنيد.
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وتشير وثيقة مسربة للصحيفة، بعنوان "خطة العمل العرقية للجيش البريطاني"، إلى أن الجيش "يكافح من أجل جذب المواهب من خلفيات الأقليات العرقية إلى السلك العسكري".

وتصف الوثيقة المسربة عملية "التدقيق الأمنية" بأنها "العائق الرئيسي" في سلك الضباط.
 
ويبلغ تمثيل الأقليات العرقية حاليا 14% من الجيش النظامي، بحسب الصحيفة.(بلينكس)
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