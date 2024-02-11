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الصومال.. مقتل ضباط إماراتيين في هجوم بمقديشو

Lebanon 24
11-02-2024 | 01:40
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أعلن الصومال، مساء امس، "مقتل ضباط إماراتيين مشاركين في إعادة بناء الجيش الصومالي،"، إثر هجوم إرهابي في العاصمة مقديشو.

 

 جاء ذلك بحسب ما ذكره الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، "خلال زيارة المستشفى التي استقبلت الجرحى من الضباط الإماراتيين الذين أصيبوا في الهجوم الإرهابي على معسكر الجنرال غورد".

 

وقال الرئيس الصومالي: "نقدم تعازينا لحكومة وشعب الإمارات الذين فقدوا أرواح جنودهم في الهجوم الإرهابي في مقديشو".

 

وأضاف أن "هؤلاء الضباط جاءوا إلى بلادنا للمشاركة في إعادة بناء القوات المسلحة الصومالية".

 

وأدان الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود بـ"شدة هذا العمل الذي أودى بحياة هؤلاء الضباط"، مؤكدا أنهم "كرسوا وقتهم من أجل الشعب والحكومة الصومالية".

 

ودعا الرئيس الصومالي، الجهات المعنية الى التحقيق فورا في هذا الحادث.

 

وأضاف: "نحن ممتنون لحكومة وشعب الإمارات العربية المتحدة لدعمهم المستمر في إعادة إعمار وتنمية الصومال، وسنتذكر الدور الذي لعبته في بلادنا في هذا الوقت العصيب"، وفق "صونا".

( الأناضول)

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