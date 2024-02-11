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عربي-دولي

توغّل صيني جديد فوق تايوان.. إطلاق المناطيد مستمر

Lebanon 24
11-02-2024 | 01:25
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أعلنت وزارة الدفاع التايوانية الأحد رصد ثمانية مناطيد صينية حول تايوان لليوم الثاني توالياً، حلّق خمسة منها مباشرة فوق الجزيرة.

ورُصدت المناطيد السبت، على ارتفاع يراوح بين 3600 و10700 متر، وفق المصدر نفسه.
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كما رُصِدت ثمانية مناطيد الجمعة، وهو أعلى رقم منذ أن بدأت وزارة الدفاع نشر بيانات منتظمة حول مشاهدات هذه المناطيد في كانون الأول.

وتطالب الصين بالسيادة على جزيرة تايوان المتمتعة بحكم ذاتي ديموقراطي، دون أن تستبعد يوماً استخدام القوة لإخضاعها.

وكثفت بيجينغ ضغوطها العسكرية على تايوان في السنوات الأخيرة ونشرت طائرات وسفناً حربية حولها في شكل شبه يومي.(أ.ف.ب)
المصدر: أ.ف.ب
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