18
o
بيروت
19
o
طرابلس
18
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
18
o
جونية
16
o
النبطية
13
o
زحلة
12
o
بعلبك
19
o
بشري
18
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
توغّل صيني جديد فوق تايوان.. إطلاق المناطيد مستمر
Lebanon 24
11-02-2024
|
01:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت وزارة الدفاع التايوانية الأحد رصد ثمانية مناطيد صينية حول تايوان لليوم الثاني توالياً، حلّق خمسة منها مباشرة فوق الجزيرة.
ورُصدت المناطيد السبت، على ارتفاع يراوح بين 3600 و10700 متر، وفق المصدر نفسه.
Advertisement
كما رُصِدت ثمانية مناطيد الجمعة، وهو أعلى رقم منذ أن بدأت وزارة الدفاع نشر بيانات منتظمة حول مشاهدات هذه المناطيد في كانون الأول.
وتطالب الصين بالسيادة على جزيرة تايوان المتمتعة بحكم ذاتي ديموقراطي، دون أن تستبعد يوماً استخدام القوة لإخضاعها.
وكثفت بيجينغ ضغوطها العسكرية على تايوان في السنوات الأخيرة ونشرت طائرات وسفناً حربية حولها في شكل شبه يومي.(أ.ف.ب)
المصدر: أ.ف.ب
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
منخفض جوي جديد بطريقه الى لبنان في هذا التاريخ!
Lebanon 24
منخفض جوي جديد بطريقه الى لبنان في هذا التاريخ!
06:12 | 2024-02-10
10/02/2024 06:12:05
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفجار عنيف يهزّ بلدة جدرا.. غارة تستهدف سيارة وسقوط شهداء!
Lebanon 24
إنفجار عنيف يهزّ بلدة جدرا.. غارة تستهدف سيارة وسقوط شهداء!
06:09 | 2024-02-10
10/02/2024 06:09:22
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عن ضابط إسرائيليّ دخل لبنان.. وهذه الشخصية حاول اغتيالها!
Lebanon 24
مفاجأة عن ضابط إسرائيليّ دخل لبنان.. وهذه الشخصية حاول اغتيالها!
14:00 | 2024-02-10
10/02/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات غير عادية عن "ضربة جدرا".. تفاصيل تكشف لأول مرّة!
Lebanon 24
معلومات غير عادية عن "ضربة جدرا".. تفاصيل تكشف لأول مرّة!
14:43 | 2024-02-10
10/02/2024 02:43:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بغاية الجمال.. تعرفوا إلى زوجة "أبو سليم" وابنته (صورة)
Lebanon 24
بغاية الجمال.. تعرفوا إلى زوجة "أبو سليم" وابنته (صورة)
04:27 | 2024-02-10
10/02/2024 04:27:47
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
04:17 | 2024-02-11
تشارلز الثالث يشكر جميع من أرسلوا إليه رسائل دعم
04:00 | 2024-02-11
واشنطن تعطي الضوء الأخضر لبيع طائرات اف-16 لتركيا
03:45 | 2024-02-11
جيش الإحتلال يستفز أهالي غزة.. فيديو يُظهر نهب الجنود لمنازل الفلسطينيين
03:40 | 2024-02-11
"الصحة العالمية" تعزي الهلال الأحمر الفلسطيني
03:30 | 2024-02-11
تقرير لـ"Foreign Affairs" يكشف كيف أعادت غزة توحيد الشرق الأوسط؟
03:20 | 2024-02-11
زلزال يضرب هكاري شرقي تركيا
فيديو
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
Lebanon 24
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
02:33 | 2024-02-05
11/02/2024 11:20:48
Lebanon 24
Lebanon 24
أصلها عربي: ترامب ينفجر غضباً بوجه محاميته المفضلة.. إليكم السبب (فيديو)
Lebanon 24
أصلها عربي: ترامب ينفجر غضباً بوجه محاميته المفضلة.. إليكم السبب (فيديو)
04:19 | 2024-02-03
11/02/2024 11:20:48
Lebanon 24
Lebanon 24
يضم 3 عقارات وأحواض استحمام باهظة.. تعرفوا إلى قصر بوتين السري (فيديو)
Lebanon 24
يضم 3 عقارات وأحواض استحمام باهظة.. تعرفوا إلى قصر بوتين السري (فيديو)
01:53 | 2024-02-02
11/02/2024 11:20:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24