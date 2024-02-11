الجيش الأوكراني يعلن التصدي لهجوم روسي "ضخم" بالمسيرات على كييف

قال الجيش الأوكراني، اليوم، إن روسيا شنت هجمات بطائرات مسيرة خلال الليل على العاصمة كييف وجنوب البلاد، مما أدى إلى إصابة مدني واحد على الأقل وإلحاق أضرار بخط لأنابيب الغاز ومبان سكنية في منطقة ميكولايف الساحلية.

وذكرت القوات الجوية الأوكرانية على تطبيق المراسلة تيليغرام أن أنظمتها الجوية دمرت 40 من بين 45 طائرة مسيرة من طراز شاهد أطلقتها روسيا خلال الليل.

وقال رئيس الإدارة العسكرية في كييف سيرهي بوبكو على تيليغرام: "استمر التأهب الجوي في العاصمة لمدة ساعتين تقريبا".

وأضاف أنه تم إسقاط جميع الطائرات المسيرة التي أطلقت فوق كييف عند اقترابها من المدينة.

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وقالت القيادة العسكرية الجنوبية في أوكرانيا إن أنظمة الدفاع الجوي الخاصة بها تصدت للهجمات على مدى أكثر من 5 ساعات ودمرت 26 طائرة مسيرة من طراز شاهد أطلقتها روسيا فوق عدة مناطق جنوبية لاسيما فوق منطقة ميكولايف بالقرب من البحر الأسود.

وقال الجيش إن مدنيا واحدا على الأقل أصيب في الهجوم على جنوب أوكرانيا.