حملة مداهمات في الضفة الغربية.. الإحتلال يواصل اعتقال الفلسطينيين

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نفذت القوات الإسرائيلية اليوم الأحد، حملة مداهمات واقتحامات لبلدات عدة في الضفة الغربية، واعتقلت عددا من الفلسطينيين من بلدتي سعير والشيوخ شمال شرق الخليل.وتخلل عمليات المداهمة تحطيم المنازل المستهدفة والاعتداء على أصحابها، وإجراء تحقيقات ميدانية معهم، والاعتداء على بعضهم بوحشية.وفي محافظة بيت لحم، اعتقلت القوات الإسرائيلية، الأسير المحرر، هشام فواز علي صلاح (30 عاما) بعد مداهمة منزله في بلدة الخضر جنوبا.كما اقتحمت القوات منطقة العساكرة شرق بيت لحم، وبلدة العبيدية، وبلدة تقوع جنوب شرقي بيت لحم، كما تواجدت عند مدخل بلدة بيت فجار جنوبا.كذلك، اقتحمت القوات الإسرائيلية، فجر اليوم الأحد، قريتي روجيب ودير الحطب شرق نابلس، ونفذت عمليات دهم وتفتيش وسط اندلاع مواجهات.ففي روجيب، داهمت القوات الإسرائيلية القرية واقتحمت وحاصرت عددا من منازل المواطنين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع مجموعات من الشبان، أطلق خلالها جنود الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي والمغلف بالمطاط وقنابل صوت والغاز السام والمدمع.وشهدت قرية دير الحطب شرق نابلس، عمليات اقتحام مماثلة لمنازل المواطنين، تخللها تحطيم المنازل المستهدفة والاعتداء على أصحابها، من دون أن يبلغ عن اعتقالات.وفي مدينة البيرة، اعتقلت القوات الإسرائيلية الطالب في جامعة بيرزيت أحمد معروف بعد مداهمة منزله.وكانت القوات الإسرائيلية أغلقت الليلة الماضية حاجز مخيم شعفاط بالقدس المحتلة.(روسيا اليوم)