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فلسطين.. جيش الاحتلال الإسرائيلي سرق مفاتيح سيارات الإسعاف

Lebanon 24
11-02-2024 | 02:35
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اتهمت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، امس، قوات الجيش الإسرائيلي بـ"سرقة" مفاتيح مركبات إسعاف وسيارات إدارية لمنع تشغيلها، بعد اقتحامها مستشفى الأمل التابعة لها في مدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة.

 

وقالت الجمعية، في منشور على منصة "إكس": "عقب اقتحامها مستشفى الأمل، التابع للهلال الأحمر الفلسطيني في خانيونس، قامت قوات الاحتلال بسرقة كافة مفاتيح مركبات الإسعاف والمركبات الإدارية".

 

وأضافت: "قاموا (الجنود الإسرائيليون) بقفل المقود، وذلك لمنع الطاقم من تشغيل المركبات، في ظل مواصلة حصار المستشفى واستهدافه لليوم العشرين على التوالي". 

( الأناضول)

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