بعد خفض تصنيفها الإئتمانيّ.. إسرائيل تردُّ على وكالة موديز

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عربي-دولي
بعد خفض تصنيفها الإئتمانيّ.. إسرائيل تردُّ على وكالة موديز
Lebanon 24
11-02-2024
|
02:42
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انتقد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، خفض وكالة موديز لتصنيف إسرائيل الائتماني قائلا إن القرار المرتبط بحرب غزة لم يستند إلى منطق اقتصادي سليم ويمثل "بيانا" متشائما.
وأضاف، ردا على القرار الذي نشر السبت، "الاقتصاد الإسرائيلي قوي بكل المقاييس وهو قادر على مواصلة تحمل المجهود الحربي كاملا سواء على الجبهة الخارجية أو الداخلية".
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وخفضت موديز التصنيف مشيرة إلى مخاطر سياسية ومالية على إسرائيل جراء الحرب التي تخوضها مع حركة حماس.
وذكرت موديز أن تأثير الصراع يثير مخاطر سياسية ويضعف المؤسسات التنفيذية والتشريعية في إسرائيل وقوتها المالية في المستقبل المنظور.وتم خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل إلى "A2"، وهو أعلى بخمس درجات من درﺟﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، في حين أبقت موديز على توقعاتها الائتمانية عند سلبية مما يعني إمكانية خفض التصنيف مرة أخرى.
وقالت موديز إنها تتوقع ارتفاع أعباء الدين في إسرائيل عن توقعات ما قبل الحرب وأن يصل الإنفاق الدفاعي إلى ضعف مستوى عام 2022 تقريبا بحلول نهاية هذا العام.(سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
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