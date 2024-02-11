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روسيا تتحدث عن تحضير زيارة بوتين إلى كوريا الشمالية

Lebanon 24
11-02-2024 | 03:00
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قال إيفان جيلوخوفتسيف مدير الإدارة الآسيوية الأولى بالخارجية الروسية إن موسكو وبيونغ يانغ تتفقان عبر القنوات الدبلوماسية على توقيت زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى كوريا الشمالية.

 

وأضاف الدبلوماسي في حديث لوكالة نوفوستي: "كما تعلمون، قام الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، خلال القمة التي عقدت في قاعدة فوستوشني الفضائية في أيلول 2023، بدعوة الرئيس الروسي لزيارة بيونغ يانغ".

 
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وأشار جيلوخوفتسيف إلى أنه تم تأكيد هذه الدعوة مجددا، خلال الزيارة الأخيرة التي قامت بها وزيرة الخارجية الكورية الشمالية تشوي سونغ هوي لروسيا.

 

وأكد الدبلوماسي الروسي، أنه سيتم الاتفاق على مواعيد محددة للزيارة عبر القنوات الدبلوماسية.

( روسيا اليوم)

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