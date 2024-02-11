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زلزال يضرب هكاري شرقي تركيا

Lebanon 24
11-02-2024 | 03:20
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ضرب زلزال بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر، صباح اليوم، ولاية هكاري شرقي تركيا. ولم تعلن السلطات المحلية حتى اللحظة ما إذا كان الزلزال قد خلف خسائر بشرية أو مادية.

 

وأعلنت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، أن الزلزال وقع الساعة 07:36 (+3 توقيت غرينتش) على عمق 5.74 كيلومتر، ومركزه قضاء يوكساك أوفا.

 
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ويشار إلى أنه قبل أيام قليلة، أحيا ملايين الأتراك في جميع أنحاء البلاد ذكرى فقدان أكثر من 53 ألف شخص من الأصدقاء والاقارب والجيران في الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد قبل عام وبالتحديد في 6 شباط العام الماضي.

( روسيا اليوم)

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