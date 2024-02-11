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عربي-دولي

واشنطن تعطي الضوء الأخضر لبيع طائرات اف-16 لتركيا

Lebanon 24
11-02-2024 | 04:00
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انتهت فترة دراسة الكونغرس إخطارا رسميا تقدمت به الإدارة الأميركية لبحث ملف بيع مقاتلات من طراز إف -16 إلى تركيا، دون إبداء تحفظ من شأنه إعاقة الصفقة.

 

والسبت انتهت المدة الرسمية المؤطرة بـ 15 يوما بعد وصول الإخطار إلى الكونغرس في 26 كانون الثاني، لتنتهي بذلك أهم مرحلة في صفقة بيع مقاتلات إف-16 إلى تركيا.

 

وبخلاف اعتراض سيناتور ولاية كنتاكي راند باول على الملف، لم يبد أي سيناتور آخر تحفظه على صفقة بيع المقاتلات لتركيا.

 

كما أن لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، لم تقم بأي تحرك قانوني يتماشى مع اعتراض السيناتور باول على الصفقة.

 

وبهذا، انتهت فترة 15 يوما في الكونغرس، دون عائق أمام بدء عملية البيع بين المؤسسات ذات الصلة وفقا لقانون مراقبة تصدير الأسلحة الأمريكية (AECA).

 

ووفقا لقانون مراقبة تصدير الأسلحة، فإن الفترة المحددة لإبداء التحفظ على صفقات الأسلحة في الكونغرس، 15 يوما للدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "ناتو"، و30 يوما للدول غير الأعضاء في الحلف.

 

ويحق للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ولجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب تقييم مبيعات الأسلحة إلى الدول الأجنبية والاعتراض عليها. 

 

وكانت تركيا طلبت من الولايات المتحدة 40 طائرة مقاتلة جديدة من طراز "إف-16 بلوك 70"، ومعدات تحديث 79 مقاتلة في أسطول الجيش التركي.

(الأناضول)
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