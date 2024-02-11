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تشارلز الثالث يشكر جميع من أرسلوا إليه رسائل دعم

Lebanon 24
11-02-2024 | 04:17
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قدَّم الملك تشارلز الثالث أمس «خالص شكره» لجميع من أرسلوا إليه رسائل دعم، في أول بيان يصدر عنه منذ تشخيص إصابته بالسرطان.

 

وكتب تشارلز: «أود الإعراب عن خالص شكري على رسائل الدعم الكثيرة والتمنيات الطيبة التي تلقيتها في الأيام الأخيرة».

 

وقال الملك البالغ الخامسة والسبعين: «مثلما يعلم أي شخص مصاب بالسرطان، إن الأفكار الطيبة مثل هذه توفر أكبر قدر من الراحة والتشجيع»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

 

ونُشر البيان على الموقع الإلكتروني للعائلة المالكة البريطانية، وعلى حسابها في منصة «إكس».

 
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وأضاف تشارلز: «إنه لمن دواعي سروري أيضاً أن أسمع كيف ساعدت مشاركة تشخيصي في زيادة الوعي، وتسليط الضوء على عمل كل هذه المنظمات التي تدعم مرضى السرطان وعائلاتهم في كل أنحاء المملكة المتحدة وبقية العالم».

( الاناضول)
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