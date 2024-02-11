3 أشخاص ينافسون بوتين على رئاسة روسيا.. تعرّفوا إليهم

تجري الانتخابات الرئاسية الروسية الشهر المقبل، والتي يتنافس فيها 4 مرشحين، والتي يتوقع مراقبون أنها لن تأتي بجديد، حيث سيبقى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في سدة الحكم.



وذكرت وكالة تاس، الأحد، أنه تم إغلاق باب الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في روسيا في آذار، وقالت إن قائمة المرشحين تضم الرئيس بوتين، المتوقع فوزه، وثلاثة سياسيين يؤيدون جميعا الحرب التي تخوضها موسكو في أوكرانيا، بحسب ما ذكر تقرير لوكالة رويترز، التي قالت إنه من المتوقع أن يفوز بوتين (71 عاما) "بسهولة" في انتخابات الشهر المقبل.

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وسجلت لجنة الانتخابات المركزية فلاديسلاف دافانكوف، وليونيد سلوتسكي، ونيكولاي خاريتونوف إلى جانب بوتين.



فلاديسلاف دافانكوف وذكرت وكالة تاس، الأحد، أنه تم إغلاق باب الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في روسيا في آذار، وقالت إن قائمة المرشحين تضم الرئيس بوتين، المتوقع فوزه، وثلاثة سياسيين يؤيدون جميعا الحرب التي تخوضها موسكو في أوكرانيا، بحسب ما ذكر تقرير لوكالة رويترز، التي قالت إنه من المتوقع أن يفوز بوتين (71 عاما) "بسهولة" في انتخابات الشهر المقبل.وسجلت لجنة الانتخابات المركزية فلاديسلاف دافانكوف، وليونيد سلوتسكي، ونيكولاي خاريتونوف إلى جانب بوتين.



- نائب رئيس مجلس الدوما الروسي وعضو حزب الناس الجدد، ولد في عام 1984 في مدينة سمولينسك.



- ساهم دافانكوف (40 عاما) في مصادقة مجلس الدوما على القرارات التي تقضي بضم دونتيتسك ولوهانسك لروسيا.



- هو عضو في المجلس التشريعي الروسي الذي يقدم الدعم السياس والاقتصادي التي تدعم جهود موسكو غير القانونية لضم الأراضي الأوكرانية، بحسب الموقع الإلكتروني للوكالة الوطنية للوقاية من الفساد في أوكرانيا.



ليونيد سلوتسكي





- هو زعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي القومي المتطرف الموالي للكرملين، ورئيس كتلة الحزب ورئيس لجنة العلاقات الدولية في الدوما، بحسب موقعه الإلكتروني.



- يحمل سلوتسكي (56 عاما) درجة الدكتوراة في الاقتصاد، وهو يترأس أيضا مجلس إدارة "مؤسسة السلام الروسية".



- تدرج سلوتسكي في عدة مهام لتمثيل روسيا في وفود رسمية لمجلس أوروبا وفرنسا والشيشان.



- يشارك في المؤتمرات والمنتديات التي تتحدث عن البيئة وقضايا الاستدامة البيئية وإدارة النظام البيئي والحفاظ على التنوع البيولوجي.



نيكولاي خاريتونوف - هو زعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي القومي المتطرف الموالي للكرملين، ورئيس كتلة الحزب ورئيس لجنة العلاقات الدولية في الدوما، بحسب موقعه الإلكتروني.- يحمل سلوتسكي (56 عاما) درجة الدكتوراة في الاقتصاد، وهو يترأس أيضا مجلس إدارة "مؤسسة السلام الروسية".- تدرج سلوتسكي في عدة مهام لتمثيل روسيا في وفود رسمية لمجلس أوروبا وفرنسا والشيشان.- يشارك في المؤتمرات والمنتديات التي تتحدث عن البيئة وقضايا الاستدامة البيئية وإدارة النظام البيئي والحفاظ على التنوع البيولوجي.