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عربي-دولي

حريق كبير في بناية تسكن فيها فنانة معروفة... كيف اشتعلت النيران؟

Lebanon 24
11-02-2024 | 05:05
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شهد شارع أحمد عرابي في منطقة شمال الجيزة في مصر، حريقاً استمر لمدة 3 ساعات متواصلة، في مبنى مكوّن من 25 طابقا وبه 4 شركات كبرى، من بينها مكتب الفنانة إسعاد يونس، وشركة "عز الدخيلة" المملوكة لرجل الأعمال أحمد عز.
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وأفادت المعاينة، بأن الحريق دمر محتويات شركة الزيوت بشكل كامل، وامتد لمقر مكتب مدير دار "نهضة مصر" للنشر وأحدث به بعض الاضرار.

واتضح من المعاينة أن مواد سريعة الاشتعال ساعدت في امتداد النار إلى مقر الشركة، إذ كانت بداية الحريق من "المنور" حيث أجهزة التكييفات وصلها شرز جراء أعمال صيانة كان العمال يجرونها أثناء صيانة "مواسير" صرف صحي وغيرها. (العربية)

عربي-دولي

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