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عربي-دولي

قُتِلَ طاقمها.. سقوط طائرة تدريب في بلدٍ عربيّ

Lebanon 24
11-02-2024 | 05:20
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صرّح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، اليوم الأحد، بسقوط إحدى طائرات التدريب التابعة لسلاح الجو الملكي الأردني من نوع (GROP) أثناء جولة تدريبية في قاعدة الملك حسين الجوية/ المفرق.
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وبيّن المصدر أنه نتج عن سقوط الطائرة مقتل كل من الرائد الطيار عمر عطا العبادي، والنقيب الطيار محمد عبدالله الخضير بعد أن تم نقلهما إلى مدينة الحسين الطبية. (العربية) 
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