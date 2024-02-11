18
o
بيروت
20
o
طرابلس
18
o
صور
20
o
جبيل
19
o
صيدا
18
o
جونية
18
o
النبطية
17
o
زحلة
16
o
بعلبك
20
o
بشري
19
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
قُتِلَ طاقمها.. سقوط طائرة تدريب في بلدٍ عربيّ
Lebanon 24
11-02-2024
|
05:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
صرّح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، اليوم الأحد، بسقوط إحدى طائرات التدريب التابعة لسلاح الجو الملكي الأردني من نوع (GROP) أثناء جولة تدريبية في قاعدة الملك حسين الجوية/ المفرق.
Advertisement
وبيّن المصدر أنه نتج عن سقوط الطائرة مقتل كل من الرائد الطيار عمر عطا العبادي، والنقيب الطيار محمد عبدالله الخضير بعد أن تم نقلهما إلى مدينة الحسين الطبية. (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مفاجأة عن ضابط إسرائيليّ دخل لبنان.. وهذه الشخصية حاول اغتيالها!
Lebanon 24
مفاجأة عن ضابط إسرائيليّ دخل لبنان.. وهذه الشخصية حاول اغتيالها!
14:00 | 2024-02-10
10/02/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات غير عادية عن "ضربة جدرا".. تفاصيل تكشف لأول مرّة!
Lebanon 24
معلومات غير عادية عن "ضربة جدرا".. تفاصيل تكشف لأول مرّة!
14:43 | 2024-02-10
10/02/2024 02:43:59
Lebanon 24
Lebanon 24
"هجمات إنتحارية لحزب الله".. تقرير يكشف المفاجآت!
Lebanon 24
"هجمات إنتحارية لحزب الله".. تقرير يكشف المفاجآت!
16:00 | 2024-02-10
10/02/2024 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"رعب" بثّه "حزب الله".. ماذا فعل بـ"السياج الحدودي"؟
Lebanon 24
"رعب" بثّه "حزب الله".. ماذا فعل بـ"السياج الحدودي"؟
15:37 | 2024-02-10
10/02/2024 03:37:03
Lebanon 24
Lebanon 24
شاهدوا لحظة استهداف السيارة في جدرا.. وإليكم عدد الضحايا والجرحى!
Lebanon 24
شاهدوا لحظة استهداف السيارة في جدرا.. وإليكم عدد الضحايا والجرحى!
09:02 | 2024-02-10
10/02/2024 09:02:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
07:00 | 2024-02-11
كيف ستقوم إسرائيل بنقل سكان رفح؟.. تقرير يكشف تفاصيل خطة الإخلاء
06:41 | 2024-02-11
بعد أشهر طويلة من المفاوضات.. الكونغرس الأميركي يوافق رسمياً على بيع تركيا إف 16
06:36 | 2024-02-11
بيسكوف: الغرب كان محظوظا لأن كارلسون لم يطرح أسئلة حادة على بوتين
06:03 | 2024-02-11
غالانت: نحارب الآن بأسلحة حماس
05:49 | 2024-02-11
موظفون في وزارة يتحدثون بشكل مهين عن مسؤول بارز: هو "كلب" هذا الرئيس
05:32 | 2024-02-11
وفاة طفلة بطريقة مروّعة... وضعتها أمّها داخل الفرن!
فيديو
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
Lebanon 24
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
02:33 | 2024-02-05
11/02/2024 14:19:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أصلها عربي: ترامب ينفجر غضباً بوجه محاميته المفضلة.. إليكم السبب (فيديو)
Lebanon 24
أصلها عربي: ترامب ينفجر غضباً بوجه محاميته المفضلة.. إليكم السبب (فيديو)
04:19 | 2024-02-03
11/02/2024 14:19:02
Lebanon 24
Lebanon 24
يضم 3 عقارات وأحواض استحمام باهظة.. تعرفوا إلى قصر بوتين السري (فيديو)
Lebanon 24
يضم 3 عقارات وأحواض استحمام باهظة.. تعرفوا إلى قصر بوتين السري (فيديو)
01:53 | 2024-02-02
11/02/2024 14:19:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24