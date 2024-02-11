وفاة طفلة بطريقة مروّعة... وضعتها أمّها داخل الفرن!





واستجابت الشرطة لبلاغ عن طفلة لا تتنفس، وبحسب بيان للشرطة نقلته شبكة "إيه بي سي" الأميركية، فإنه تم العثور على الطفلة مصابة بحروق واضحة.

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وأعلنت السلطات وفاة الطفلة في موقع الحادث. توفيت رضيعة في ولاية ميزوري الأميركية، بعدما وضعتها والدتها "بالخطأ" داخل فرن بمنزلهما.واستجابت الشرطة لبلاغ عن طفلة لا تتنفس، وبحسب بيان للشرطة نقلته شبكة "إيه بي سي" الأميركية، فإنه تم العثور على الطفلة مصابة بحروق واضحة.وأعلنت السلطات وفاة الطفلة في موقع الحادث.

وتواجه الأم اتهامات بتعريض حياة طفلتها للخطر والتسبب في وفاتها.



وقال بيان للشرطة إن أحد الشهود أوضح أن الأم "أرادت أن تضع الطفلة في سريرها لتحصل على قيلولة، إلا أنها وضعتها بالخطأ داخل الفرن بدلا من فراشها". (الحرة)