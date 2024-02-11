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عربي-دولي

موظفون في وزارة يتحدثون بشكل مهين عن مسؤول بارز: هو "كلب" هذا الرئيس

Lebanon 24
11-02-2024 | 05:49
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قالت صحيفة "فيلت" الألمانية، إن بعض العاملين في الخارجية الأميركية، يتحدثون بشكل مهين عن المستشار الألماني أولاف شولتس، ويصفونه في الخفاء بأنه كلب الرئيس الأميركي جو بايدن.

وجاء في المقالة: "إذا سألت في كافة أنحاء وزارة الخارجية الأميركية، يمكنك أن تكتشف أنه يوجد لدى بايدن حتى صديق (كلب) ألماني بقدمين".
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ولاحظت المقالة أنه توجد في الولايات المتحدة مقولة صاغها الرئيس السابق هاري ترومان: "إذا كنت تريد صديقا في واشنطن، فاشتري لنفسك كلبا". (روسيا اليوم)
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