موظفون في وزارة يتحدثون بشكل مهين عن مسؤول بارز: هو "كلب" هذا الرئيس

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قالت صحيفة "فيلت" الألمانية، إن بعض العاملين في الخارجية الأميركية، يتحدثون بشكل مهين عن المستشار الألماني أولاف شولتس، ويصفونه في الخفاء بأنه كلب الرئيس الأميركي جو بايدن.وجاء في المقالة: "إذا سألت في كافة أنحاء وزارة الخارجية الأميركية، يمكنك أن تكتشف أنه يوجد لدى بايدن حتى صديق (كلب) ألماني بقدمين".ولاحظت المقالة أنه توجد في الولايات المتحدة مقولة صاغها الرئيس السابق هاري ترومان: "إذا كنت تريد صديقا في واشنطن، فاشتري لنفسك كلبا". (روسيا اليوم)