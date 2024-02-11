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عربي-دولي

بيسكوف: الغرب كان محظوظا لأن كارلسون لم يطرح أسئلة حادة على بوتين

Lebanon 24
11-02-2024 | 06:36
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كان الجمهور الغربي محظوظا لأن الصحفي تاكر كارلسون، خلال المقابلة مع الرئيس فلاديمير بوتين، لم يطرح أسئلة حادة جدا لأن الرد عليها قد يكون صارما وقد لا يعجب الكثيرين هناك.

أعلن ذلك المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، وقال: "في ردود الفعل الأولى، يتهم البعض كارلسون بأنه لم يطرح أي سؤال حاد ومحرج. سأقول إن الجمهور الغربي ربما كان محظوظا لأن كارلسون لم يقم بتأجيج الأمور كثيرا. لكنه رغم ذلك، قام بتحديد جميع المواضيع بشكل صحيح للغاية، كما يتوجب على الصحفي خلال الحديث مع رئيس الدولة، وخاصة دولة مثل روسيا. لو أنه قام بطرح عبارات حادة للغاية، كان الرد عليها سيكون موبخا وصارما جدا، وهو أمر قد لا يعجب الكثيرين".
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وشدد بيسكوف، على أن الرئيس بوتين، من خلال مقابلته مع كارلسون، أرسل رسالة إلى الجمهور الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة وأوروبا، ولكن ليس الجميع يرغبون بالإنصات لها. (روسيا اليوم)
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