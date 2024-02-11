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عربي-دولي

آخر خبر عن الرهائن الإسرائيليين... كم بلغ عدد القتلى والجرحى في صفوفهم خلال 96 ساعة؟

Lebanon 24
11-02-2024 | 07:24
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أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، أن اثنين من الرهائن الإسرائيليين قتلا وأصيب 8 آخرون بإصابات خطيرة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة خلال آخر 96 ساعة.

وأضافت عبر حسابها على تطبيق تيليغرام: "أوضاعهم تزداد خطورة في ظل عدم التمكن من تقديم العلاج الملائم لهم ويتحمل العدو المسؤولية الكاملة عن حياة هؤلاء المصابين في ظل تواصل القصف والعدوان". (سكاي نيوز)
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