آخر خبر عن الرهائن الإسرائيليين... كم بلغ عدد القتلى والجرحى في صفوفهم خلال 96 ساعة؟

أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، أن اثنين من الرهائن الإسرائيليين قتلا وأصيب 8 آخرون بإصابات خطيرة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة خلال آخر 96 ساعة.



وأضافت عبر حسابها على تطبيق تيليغرام: "أوضاعهم تزداد خطورة في ظل عدم التمكن من تقديم العلاج الملائم لهم ويتحمل العدو المسؤولية الكاملة عن حياة هؤلاء المصابين في ظل تواصل القصف والعدوان". (سكاي نيوز)

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