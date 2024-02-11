توقيف صاحب صيدليّات شهيرة... ما الذي فعله؟

أعلنت وزارة الداخلية المصرية اليوم الأحد، القبض على مالك سلسلة صيدليات شهيرة مقيم بالقاهرة، وهارب من 103 قضايا.



ونجحت أجهزة الأمن في الجيزة في ضبط المتهم الهارب من 247 سنة سجنًا، وكفالات مالية. (العربية)

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