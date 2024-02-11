مساعد بن لادن.. من هو السجين الذي بادلته أميركا مع طالبان؟ (صورة)

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على الرغم من مرور أشهر عى المحادثات التي عقدت بين الولايات المتحدة وحركة طالبان الأفغانية في قطر، يبدو أن صفقة قد أبرمت أخيراً في ما يتعلق بتحرير عدد من المحتجزين الأميركيين بيد الحركة في أفغانستان.فقد كشفت مصادر مطلعة لـ "العربية" اليوم الأحد، بأن الجانب الأميركي أبرم صفقة تبادل مع طالبان، بين سجين أميركي مقابل إطلاق سراح المساعد الأفغاني لزعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن.