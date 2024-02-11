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مساعد بن لادن.. من هو السجين الذي بادلته أميركا مع طالبان؟ (صورة)

Lebanon 24
11-02-2024 | 08:12
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على الرغم من مرور أشهر عى المحادثات التي عقدت بين الولايات المتحدة وحركة طالبان الأفغانية في قطر، يبدو أن صفقة قد أبرمت أخيراً في ما يتعلق بتحرير عدد من المحتجزين الأميركيين بيد الحركة في أفغانستان.
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فقد كشفت مصادر مطلعة لـ "العربية" اليوم الأحد، بأن الجانب الأميركي أبرم صفقة تبادل مع طالبان، بين سجين أميركي مقابل إطلاق سراح المساعد الأفغاني لزعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن.
 
وأوضحت تلك المصادر أن أميركا وافقت على إطلاق سراح محمد رحيم الأفغاني الذي عمل مساعداً خاصاً لبن لادن، بالإضافة إلى سجين أفغاني آخر، مقابل تحرير المعتقل الأميركي في سجون طالبان رايان كوربيت.

ومن المتوقع بأن تتم صفقة التبادل غدا الإثنين. (العربية) 
 
مساعد بن لادن محمد رحيم الأفغاني
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