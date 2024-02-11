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إقتصاد

شركات التكنولوجيا في إسرائيل سرّحت الاف العاملين

Lebanon 24
11-02-2024 | 08:30
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أفادت صحيفة "كالكاليست" العبرية بأن 141 شركة تكنولوجيا في إسرائيل سرحت منذ مطلع العام 34300 عامل.

وأضافت الصحيفة أن "عملاق التكنولوجيا "سيسكو" أعلنت تسريح آلاف العاملين فيها في إسرائيل". (روسيا اليوم)
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موقع كالكاليست الإسرائيلي: 141 شركة تكنولوجيا في البلاد سرحت منذ مطلع العام 34.300 عامل (الجزيرة)
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