شركات التكنولوجيا في إسرائيل سرّحت الاف العاملين

أفادت صحيفة "كالكاليست" العبرية بأن 141 شركة تكنولوجيا في إسرائيل سرحت منذ مطلع العام 34300 عامل.



وأضافت الصحيفة أن "عملاق التكنولوجيا "سيسكو" أعلنت تسريح آلاف العاملين فيها في إسرائيل". (روسيا اليوم)

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