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إقتصاد

بحادث أليم... وفاة أحد مؤسسي أكبر المصارف مع زوجته وابنه

Lebanon 24
11-02-2024 | 08:45
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تُوفي أحد مؤسسي أكبر مصرف في نيجيريا هربرت ويجوي مع زوجته وابنه بحادث تحطم مروحية في الولايات المتحدة.

وأعلنت مجموعة "أكسس هولدينغز" في بيان، إنّ "الرئيس التنفيذي لمجموعة "أكسس بنك غروب" هربرت ويجوي، قُتل بتحطم مروحية في كاليفورنيا.
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وأفادت السلطات الأميركية بأن اثنين من أفراد الطاقم وأربعة ركاب قتلوا. (فرانس 24)

إقتصاد

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