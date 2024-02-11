الأسد: سوريا موجودة في الصفوف الأمامية في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته

أشار الرئيس السوري بشار الأسد إلى أن "التصعيد الإسرائيلي في فلسطين وسوريا ولبنان هو محاولة لإخراج الكيان الصهيوني من المأزق".

وقال خلال لقائه وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان: "سلوك الولايات المتحدة الأميركية حيال العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة هو الذي ينذر بتوسيع رقعة الصراع".

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وأضاف: "تزويد الكيان الصهيوني بالأسلحة الفتاكة وقيام واشنطن باعتداءات وهجمات في مناطق مختلفة هو الذي سيوسع الصراع".

وأكد الأسد أنه "من واجبنا أن نقف بأقصى طاقتنا إلى جانب الشعب الفلسطيني".

ولفت إلى أن "ما حققه الشعب الفلسطيني خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة لم يتحقق منذ أن نشأت القضية الفلسطينية".

من جانبه، قال عبد الليهان: "قضية غزة الآن تعتبر القضية الأساسية ليس فقط على صعيد المنطقة وإنما على الصعيد الدولي".

وأضاف: "سوريا موجودة في الصفوف الأمامية في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته".