Advertisement

عربي-دولي

الأسد: سوريا موجودة في الصفوف الأمامية في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته

Lebanon 24
11-02-2024 | 09:20
A-
A+
Doc-P-1163122-638432658001229018.png
Doc-P-1163122-638432658001229018.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أشار الرئيس السوري بشار الأسد إلى أن "التصعيد الإسرائيلي في فلسطين وسوريا ولبنان هو محاولة لإخراج الكيان الصهيوني من المأزق".
 
وقال خلال لقائه وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان: "سلوك الولايات المتحدة الأميركية حيال العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة هو الذي ينذر بتوسيع رقعة الصراع".
Advertisement
 
وأضاف: "تزويد الكيان الصهيوني بالأسلحة الفتاكة وقيام واشنطن باعتداءات وهجمات في مناطق مختلفة هو الذي سيوسع الصراع". 
 
وأكد الأسد أنه "من واجبنا أن نقف بأقصى طاقتنا إلى جانب الشعب الفلسطيني".
 
ولفت إلى أن "ما حققه الشعب الفلسطيني خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة لم يتحقق منذ أن نشأت القضية الفلسطينية".
 
من جانبه، قال عبد الليهان: "قضية غزة الآن تعتبر القضية الأساسية ليس فقط على صعيد المنطقة وإنما على الصعيد الدولي".
 
وأضاف: "سوريا موجودة في الصفوف الأمامية في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته". 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:15 | 2024-02-11
12:00 | 2024-02-11
11:53 | 2024-02-11
11:46 | 2024-02-11
11:42 | 2024-02-11
11:25 | 2024-02-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24