ترامب: بوتين شخص ذكي وشي جين بينغ أيضاً

وصف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الرئيس الروسي فلاديمير ونظيره الصيني شي جين بينغ بالذكيين.



وقال ترامب: "أعرف بوتين جيدا، فهو ذكي للغاية وفطن إلى حد كبير".



وأشار ترامب خلال تجمع حاشد لأنصاره في ولاية كارولينا الجنوبية، إلى أنه ينظر إلى الرئيس الصيني على أنه شخص ذكي. (روسيا اليوم)

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