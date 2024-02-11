Advertisement

عربي-دولي

ترامب: بوتين شخص ذكي وشي جين بينغ أيضاً

Lebanon 24
11-02-2024 | 09:34
A-
A+
Doc-P-1163124-638432661679283017.png
Doc-P-1163124-638432661679283017.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وصف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الرئيس الروسي فلاديمير ونظيره الصيني شي جين بينغ بالذكيين.

وقال ترامب: "أعرف بوتين جيدا، فهو ذكي للغاية وفطن إلى حد كبير".

وأشار ترامب خلال تجمع حاشد لأنصاره في ولاية كارولينا الجنوبية، إلى أنه ينظر إلى الرئيس الصيني على أنه شخص ذكي. (روسيا اليوم)
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:15 | 2024-02-11
12:00 | 2024-02-11
11:53 | 2024-02-11
11:46 | 2024-02-11
11:42 | 2024-02-11
11:25 | 2024-02-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24