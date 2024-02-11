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عربي-دولي

بن غفير طلب من هليفي إطلاق النار على النساء والأطفال

Lebanon 24
11-02-2024 | 09:58
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كشفت القناة "13" العبرية أنّ وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير طلب من رئيس أركان الجيش هيرتسي هليفي إطلاق النار على النساء والأطفال الذين يقتربون من حدود غزة مع إسرائيل.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن تصريحات بن غفير لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي جاءت أثناء مناقشة أوامر إطلاق النار خلال اجتماع للحكومة مع هليفي. (روسيا اليوم)
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