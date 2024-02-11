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عربي-دولي

فرنسا تدعو إلى وقف القتال لمنع وقوع كارثة في رفح

Lebanon 24
11-02-2024 | 10:12
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أصدرت فرنسا بيانا دعت فيه إلى وقف الأعمال القتالية في قطاع غزة، وحذرت من خطر وقوع كارثة إنسانية في مدينة رفح إذا شنت إسرائيل هجوما واسع النطاق على المدينة.

وقالت الخارجية الفرنسية: "الهجوم الإسرائيلي واسع النطاق على رفح من شأنه أن يخلق وضعا إنسانيا كارثيا جديدا وغير مبرر. ولتجنب الكارثة، ندعو مرة أخرى إلى وقف الأعمال القتالية".
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ودعت باريس تل أبيب إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لحماية المدنيين في قطاع غزة. (روسيا اليوم)
 
 
 
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