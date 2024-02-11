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عربي-دولي
كم أصبح عدد الجنود الإسرائيليين الجرحى؟
Lebanon 24
11-02-2024
|
10:32
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أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد ارتفاع حصيلة الجرحى في صفوف عسكرييه إلى 2855 شخصا منذ الـ7 من تشرين الاول 2023.
وبحسب موقع تابع لوزارة الدفاع الإسرائيلية، فإن من بين المصابين 1679 إصابة طفيفة و744 متوسطة و432 حرجة. (روسيا اليوم)
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