Advertisement

عربي-دولي

أردوغان: توقيف أحد مهاجمي الحدث الانتخابي في إسطنبول

Lebanon 24
11-02-2024 | 10:45
A-
A+
Doc-P-1163142-638432696595711986.png
Doc-P-1163142-638432696595711986.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الأحد أنه تم توقيف أحد المهاجمين الذين فتحوا النار خلال فعالية انتخابية في إسطنبول للانتخابات البلدية المقبلة.

وأدان أردوغان الهجوم الذي وقع يوم السبت وأدى إلى إصابة امرأة بجروح خطيرة، وأشاد بممثلي الشرطة والادعاء العام الذين يعملون على القبض على المشتبه بهم الآخرين.
Advertisement

ولم يشر أردوغان إلى انتماءات المهاجمين ولا دوافع الهجوم.

كما أكد الرئيس التركي، معلقا على الهجوم الذي وقع في مدينة إسطنبول، أن الهجمات التي تستهدف الديمقراطية والوحدة والتضامن في بلاده لن تحقق هدفها.

وقالت الشرطة إنها "قامت بمراجعة لقطات كاميرات المراقبة، وعثرت على 17 طلقة فارغة في الموقع". (روسيا اليوم) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:15 | 2024-02-11
12:00 | 2024-02-11
11:53 | 2024-02-11
11:46 | 2024-02-11
11:42 | 2024-02-11
11:25 | 2024-02-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24