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نتنياهو يتحدث عن "السبب الكافي" لتبرير الحرب في غزة

Lebanon 24
11-02-2024 | 11:16
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مقابلة بثتها شبكة "إيه بي سي"، الأحد، إن هناك "عددا كافيا" من 132 رهينة إسرائيلية على قيد الحياة في غزة يبرر استمرار الحرب الإسرائيلية في المنطقة.
وردا على سؤال عن عدد الرهائن الذين ما زالوا على قيد الحياة، قال نتنياهو إن العدد "كاف لتبرير نوع الجهود التي نقوم بها".
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وأضاف في مقابلة مع برنامج "هذا الأسبوع" الذي تبثه الشبكة الأميركية: "سنفعل أقصى ما بوسعنا لاستعادة جميع الأحياء، وبصراحة، جثث الموتى أيضا".
وقال نتنياهو إن مدنيا فلسطينيا يلقى حتفه مقابل كل قتيل من مسلحي حماس في غزة.
وتقدر السلطات الصحية في غزة أن نحو 28 ألف فلسطيني، معظمهم من المدنيين، قتلوا في القطاع منذ بدء الحرب في تشرين الاول.
وقتل مسلحو حماس 1200 إسرائيلي واحتجزوا نحو 250 رهينة في غزة في هجوم وقع في السابع من تشرين الاول وأدى إلى اندلاع الحرب. (سكاي نيوز)
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