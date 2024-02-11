في أول ظهور بعد إصابته بالسرطان.. ملك بريطانيا في الكنيسة

حضر العاهل البريطاني تشارلز الثالث قداسا في كنيسة، يوم الأحد، للمرة الأولى منذ إعلان إصابته بالسرطان.

سار تشارلز بجوار الملكة القرينة كاميلا فور وصوله إلى كنيسة "سانت ماري ماغدالين" القريبة من منزله في قرية ساندرينغهام شرقي إنجلترا، حيث ذهب للنقاهة بعد علاجه الأولي من السرطان.

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جاء هذا الظهور غداة تعبير الملك عن شكره لرسائل الدعم التي وصلته منذ الكشف عن إصابته.





وقال الملك في بيان، صدر مساء السبت، إن مثل هذه الرسائل هي "أعظم مواساة وتشجيع له".

وأضاف "من المشجع أن أسمع أيضا كيف ساعد إعلان تشخيصي بالسرطان في تسليط الضوء على عمل المنظمات التي تدعم مرضى السرطان وعائلاتهم في جميع أنحاء المملكة المتحدة والعالم. أعبر عن إعجابي برعايتهم وتفانيهم الدؤوب بناء على تجربتي الشخصية".



كان قصر باكنغهام قد أعلن إصابة الملك بالسرطان يوم الاثنين.



وشوهد تشارلز يوم الثلاثاء وهو يغادر منزله في قصر كلارنس، حيث مقره الرسمي في لندن، بعد البدء بمرحلة العلاج. (RT)