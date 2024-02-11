الرئيس السوري بحث مع عبد اللهيان التطورات في المنطقة

استقبل الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الأحد، وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، والوفد المرافق له، وبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات في المنطقة.

ونقلت الرئاسة السورية عن الرئيس الأسد، قوله خلال اللقاء، إن "سلوك أمريكا حيال العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، هو الذي يُنذر بتوسيع رقعة الصراع من خلال الاستمرار بتزويد الكيان الصهيوني بالأسلحة الفتاكة وقيام واشنطن باعتداءات وهجمات في مناطق مختلفة من الشرق الأوسط".

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