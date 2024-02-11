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الرئيس السوري بحث مع عبد اللهيان التطورات في المنطقة

Lebanon 24
11-02-2024 | 11:46
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استقبل الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الأحد، وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، والوفد المرافق له، وبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات في المنطقة.
ونقلت الرئاسة السورية عن الرئيس الأسد، قوله خلال اللقاء، إن "سلوك أمريكا حيال العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، هو الذي يُنذر بتوسيع رقعة الصراع من خلال الاستمرار بتزويد الكيان الصهيوني بالأسلحة الفتاكة وقيام واشنطن باعتداءات وهجمات في مناطق مختلفة من الشرق الأوسط".
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ومضى الأسد، بالقول: "من واجبنا أن نقف بأقصى طاقتنا إلى جانب الشعب الفلسطيني، لأن ما حققه هذا الشعب خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة لم يتحقق منذ أن نشأت القضية الفلسطينية".
وفي السياق ذاته، قال عبد اللهيان إن "موضوع غزة الآن يعتبر القضية الأساسية ليس فقط على صعيد المنطقة وإنما على الصعيد الدولي أيضا"، مشيرًا إلى أن "سوريا هي في الصفوف الأمامية في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته".
 
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