Advertisement

عربي-دولي

عباس يصل إلى قطر لبحث جهود وقف إطلاق النار في غزة

Lebanon 24
11-02-2024 | 11:53
A-
A+
Doc-P-1163169-638432756741003673.jpg
Doc-P-1163169-638432756741003673.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وصل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، مساء اليوم الأحد، إلى العاصمة القطرية الدوحة لإجراء محادثات بشأن وقف إطلاق النار في غزة مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
 
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن عباس سيجتمع بأمير قطر غدا الاثنين، فيما لم تشر إلى وجود أي اجتماعات مرتقبة مع قادة حماس.
Advertisement
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:15 | 2024-02-11
12:00 | 2024-02-11
11:46 | 2024-02-11
11:42 | 2024-02-11
11:25 | 2024-02-11
11:24 | 2024-02-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24