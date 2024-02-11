عباس يصل إلى قطر لبحث جهود وقف إطلاق النار في غزة

وصل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، مساء اليوم الأحد، إلى العاصمة القطرية الدوحة لإجراء محادثات بشأن وقف إطلاق النار في غزة مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.



Advertisement وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن عباس سيجتمع بأمير قطر غدا الاثنين، فيما لم تشر إلى وجود أي اجتماعات مرتقبة مع قادة حماس.