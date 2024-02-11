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بالفيديو... قتلى بانهيار أرضي "دفن" قرية لتعدين الذهب في الفلبين

Lebanon 24
11-02-2024 | 12:15
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ارتفعت حصيلة قتلى انهيار أرضي هائل ضرب قرية لتعدين الذهب في جنوب الفلبين إلى 54 شخصا، فيما لا يزال 63 شخصا في عداد المفقودين، حسبما أعلنت السلطات الأحد.
وضرب الانهيار الأرضي قرية ماسارا الجبلية في مقاطعة دافاو دي أورو مساء الثلاثاء بعد أسابيع من الأمطار الغزيرة.
وقالت حكومة إقليم دافاو دي أورو في منشور على "فيسبوك"، إنه تم انتشال 54 جثة.
 
 
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وأضافت أن 32 ساكنا على الأقل نجوا من الإصابات لكن 63 ما زالوا في عداد المفقودين.
ومن بين المفقودين عمال مناجم كانوا ينتظرون في حافلتين للعودة إلى منازلهم عندما وقع الانهيار الأرضي ودفنهم.


وتعرقلت عملية البحث بسبب سوء الأحوال الجوية والمخاوف من حدوث المزيد من الانهيارات الأرضية.
وقال مسؤولو الاستجابة للكوارث إنه تم نقل أكثر من 1100 أسرة إلى مراكز الإخلاء حفاظا على سلامتهم.
وتعرضت المنطقة لأمطار غزيرة في الأسابيع التي سبقت وقوع الانهيار الأرضي.
وقال مسؤولون إن الزلازل دمرت أيضا منازل ومباني في المنطقة في الأشهر الأخيرة. (سكاي نيوز)

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