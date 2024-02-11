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عربي-دولي

شاهد... العاهل الأردني يشارك بعملية إنزال جوي للمساعدات لغزة "بنفسه"

Lebanon 24
11-02-2024 | 12:59
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قالت قناة "المملكة"، المملوكة للدولة في الأردن، الأحد، إن الملك عبد الله بن الحسين شارك في عملية إنزال جوي لتقديم مساعدات لقطاع غزة.
وأظهر مقطع مصور العاهل الأردني بزي عسكري على متن طائرة عسكرية في أحدث إنزال جوي للإمدادات الطبية العاجلة إلى المستشفيات الميدانية التي يديرها الأردن في القطاع الذي مزقته الحرب.
ولم تتضح على الفور إذا كانت مشاركة العاهل الأردني بعملية الإنزال اقتصرت على الجانب المعنوي، أم كان يتقلد مهاما أخرى خلالها.
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وذكر موقع القناة على الإنترنت أن "القوات المسلحة الأردنية والقوات المسلحة الهولندية نفذت مؤخرا، إنزالا جويا على محيط المستشفى الميداني الأردني غزة/ 77 شمالي قطاع غزة". 
وأضافت أن ذلك يأتي "استمرارا للجهود الدولية التي يقودها الأردن في تنظيم ودعم إرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية للفلسطينيين في قطاع غزة". 
وكانت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، قد أعلنت في وقت سابق، أن الأردن أرسل قرابة 5100 طن من المساعدات إلى الفلسطينيين في قطاع غزة، منذ شهر أكتوبر الماضي. 
وقالت إن المساعدات جرى نقلها عبر جسر جوي وبري من خلال 49 طائرة (بينها 11 إنزالاً جويا)، وبحمولة إجمالية وصلت إلى 719.77 طناً من المواد، فيما سيّر الأردن 325 شاحنة برية بإجمالي حمولة 4376.47 طناً، وفقا لما نقلت القناة. (الحرة)
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