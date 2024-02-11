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مكالمة بايدن ونتنياهو حول غزة.. هذا ما تم الحديث عنه

Lebanon 24
11-02-2024 | 13:24
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أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس الأميركي جو بايدن، مكالمة مساء الأحد، تناولت آخر مستجدات الحرب في غزة.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن نتنياهو أبلغ بايدن في الاتصال أن الانتصار في غزة يعني السيطرة الأمنية عليها.
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من جانبه، قال البيت الأبيض إن بايدن دعا إلى اتخاذ خطوات عاجلة ومحددة لزيادة المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين.
وشدد بايدن خلال المكالمة على ضرورة الاستفادة من التقدم المحرز في المفاوضات لتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن في أقرب وقت ممكن.

وأكد الرئيس الأميركي بحسب البيت الأبيض على أن العملية العسكرية في رفح يجب ألا تبدأ بدون خطة تضمن سلامة النازحين.
ولفت البيت الأبيض إلى أن بايدن ونتنياهو اتفقا على البقاء على اتصال وثيق.
وقال نتنياهو لبرنامج (فوكس نيوز صنداي) في وقت سابق من الأحد إنه لم يتحدث إلى بايدن منذ أن وصف الأخير الرد العسكري الإسرائيلي بأنه "مبالغ فيه" الخميس، ولا يعرف ما يعنيه الرئيس الأميركي بذلك. (سكاي نيوز)
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