في تحقيق بشأن "تويتر"... ماسك يمثل أمام القضاء مجددًا

أمرت قاضية اتحادية الملياردير الأميركي إيلون ماسك بالإدلاء بشهادته مجددا في التحقيق الذي تجريه هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية فيما يتعلق باستحواذه على "تويتر".



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وأصدرت القاضية أمر الاستجواب الليلة الماضية لتضفي الطابع الرسمي على حكم مبدئي أصدرته في كانون الاول 2023 جاء في صف الهيئة التنظيمية. ومنحت القاضية لوريل بيلر الهيئة التنظيمية والملياردير أسبوعا للاتفاق على موعد ومكان للمقابلة.وأصدرت القاضية أمر الاستجواب الليلة الماضية لتضفي الطابع الرسمي على حكم مبدئي أصدرته في كانون الاول 2023 جاء في صف الهيئة التنظيمية.

وكانت الهيئة قد رفعت دعوى قضائية بحق ماسك الرئيس التنفيذي لشركتي "تسلا" وسبيس "إكس" في تشرين الاول 2023، لإجباره على الإدلاء بشهادته في تحقيق تجريه حول شرائه عملاق وسائل التواصل الاجتماعي (تويتر) في 2022، الذي أعاد تسميته إلى "إكس".

وتفحص الوكالة ما إذا كان ماسك قد اتبع القانون عند تقديم الأوراق المطلوبة بشأن مشترياته من أسهم "تويتر" وما إذا كانت تصريحاته المتعلقة بالصفقة مضللة.

وعارض ماسك محاولة هيئة الأوراق المالية والبورصة لإجراء مقابلة معه، قائلا إنها فعلت ذلك مرتين بالفعل، لكن القاضية بيلر قالت في الحكم إن هيئة الأوراق المالية والبورصة لديها سلطة إصدار أمر الاستدعاء الذي يطلب المعلومات ذات الصلة. (RT)