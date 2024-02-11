الجيش الإسرائيلي يصادق على خطة عملياتية في رفح

Advertisement

صادق الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، على "الخطة العملياتية في مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة".وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، تأتي مصادقة الجيش الإسرائيلي، على الخطة، في وقت قال فيه رئيس هيئة الأركان الجنرال هرتسي هاليفي، أثناء جلسة الحكومة الأسبوعية، إن "الخطة ستعرض حينما يُطالب الجيش بذلك".من جهته، قال نتنياهو، خلال الجلسة، إن "عدد المخطوفين الأحياء في قطاع غزة، يبرر الجهود لإعادتهم وإرجاع الجثامين"، بحسب قوله.وطلب نتنياهو، في وقت سابق، تعبئة قوات الاحتياط في الجيش الإسرائيلي، تمهيدًا للقيام بعملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، إذ ذكرت القناة الـ13، أن نتنياهو "يريد تعبئة قوات الاحتياط التي تم تسريحها في الآونة الأخيرة من غزة".