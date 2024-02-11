Advertisement

عربي-دولي

الجيش الإسرائيلي يصادق على خطة عملياتية في رفح

Lebanon 24
11-02-2024 | 14:31
A-
A+
Doc-P-1163201-638432839954882481.jpeg
Doc-P-1163201-638432839954882481.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صادق الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، على "الخطة العملياتية في مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة".
وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، تأتي مصادقة الجيش الإسرائيلي، على الخطة، في وقت قال فيه رئيس هيئة الأركان الجنرال هرتسي هاليفي، أثناء جلسة الحكومة الأسبوعية، إن "الخطة ستعرض حينما يُطالب الجيش بذلك".
Advertisement
من جهته، قال نتنياهو، خلال الجلسة، إن "عدد المخطوفين الأحياء في قطاع غزة، يبرر الجهود لإعادتهم وإرجاع الجثامين"، بحسب قوله.
 
وطلب نتنياهو، في وقت سابق، تعبئة قوات الاحتياط في الجيش الإسرائيلي، تمهيدًا للقيام بعملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، إذ ذكرت القناة الـ13، أن نتنياهو "يريد تعبئة قوات الاحتياط التي تم تسريحها في الآونة الأخيرة من غزة".
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:46 | 2024-02-11
16:44 | 2024-02-11
16:28 | 2024-02-11
16:21 | 2024-02-11
16:19 | 2024-02-11
16:17 | 2024-02-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24