بغداد وواشنطن تستأنفان المحادثات حول إنهاء مهام التحالف

بعد توتر العلاقة بين الجانبين مؤخراً، استؤنفت في بغداد المحادثات بين العراق والولايات المتحدة حول إنهاء عمل قوات التحالف الدولي في البلاد، حيث جرى مناقشة التهديدات التي يمثلها تنظيم داعش وقدرات الجيش العراقي.

Advertisement

فقد أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية يحيى رسول أمس الأحد أن اللجنة العسكرية العراقية العليا استأنفت اجتماعاتها مع التحالف الدولي لمحاربة داعش بقيادة الولايات المتحدة لوضع جدول زمني لإنهاء مهمة قواته تدريجيا.



وقال رسول في بيان إن الاجتماعات ستعمل على "تقدير الموقف العسكري ومستوى الخطر والبيئة العملياتية وقدرات القوات المسلحة العراقية، حيث سيتم بناء على هذه الاجتماعات صياغة جدول زمني لخفض مدروس وتدريجي وصولا إلى إنهاء مهمة قوات التحالف الدولي لمحاربة داعش والانتقال إلى علاقة ثنائية".



وأضاف أن الاجتماعات ستعقد بصورة دورية "لإتمام أعمال اللجنة بالسرعة الممكنة، طالما لم يعكر صفو المحادثات شيء".



بدوره قال مستشار رئيس الوزراء العراقي ضياء الناصري "اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة العليا العراقية الأميركية كان فنيا حول الملفات التي توزعت خلال الاجتماع الماضي على اللجان الفنية"، بحسب "وكالة أنباء العالم العربي".



وأضاف "عودة التفاوض بحد ذاته أمر جيد".



من جانبه أشار كريم أبو سودة، نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، إلى أنه "ستتم استضافة الفريق العراقي في اللجنة المشتركة الأسبوع المقبل لمعرفة آخر تطورات الحوار مع الجانب الأميركي".



وتابع قائلاً "نحن مع إقامة علاقات متوازنة مع المجتمع الدولي على جميع الأصعدة الأمنية والسياسية والاقتصادية". (العربية)