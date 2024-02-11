Advertisement

عربي-دولي

البرهان: نتقدم في كل المحاور ونعمل من أجل النصر

Lebanon 24
11-02-2024 | 16:19
A-
A+
Doc-P-1163223-638432908542459500.jpg
Doc-P-1163223-638432908542459500.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان أن كل من يتحدث عن انقلاب داخل الجيش "كاذب وواهم"، مؤكدا أن الجيش "على قلب رجل واحد".
وأضاف البرهان في تصريحات أدلى بها خلال تفقده فرقة مشاة في مدينة الدبة بالولاية الشمالية أمس الأحد أن القوات المسلحة "تتقدم في كل المحاور وتعمل جاهدة من أجل النصر ودحر هذا العدو في القريب" في إشارة إلى القتال الدائر بين الجيش وقوات الدعم السريع.
Advertisement

كما تابع قائلاً إن الجيش "لم ينهزم ولن ينهزم"، معتبرا أن "معركة الدولة" ضد الدعم السريع "معركة كرامة".

حميدتي يرد
وفي وقت لاحق، نشر قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) تسجيلا صوتيا عبر منصة إكس قال فيه الحرب "ستنتهي سريعا في الأيام القادمة".

وأضاف دقلو "يمكن أن نسيطر على كل المناطق في السودان لكننا اخترنا السلام".
تقارير عن محاولة انقلاب
وكان مصدر بالجيش السوداني نفى الأسبوع الماضي تقارير عن وقوع محاولة انقلاب في منطقة وادي سيدنا العسكرية شمال مدينة أم درمان، متهما جماعة الإخوان بتسريب هذا النبأ "الكاذب".

وانزلق السودان إلى حرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في الخامس عشر من أبريل نيسان الماضي بعد أسابيع من التوتر بين الجانبين.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:41 | 2024-02-11
18:01 | 2024-02-11
17:13 | 2024-02-11
16:46 | 2024-02-11
16:44 | 2024-02-11
16:28 | 2024-02-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24